Ponte Preta x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta quarta-feira, o Santos visita a Ponte Preta em partida válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe tenta se recuperar no torneio após perder para o Amazonas no último sábado, por 1 a 0, em Manaus. O time caiu para a terceira colocação, com nove pontos, três a menos que o Sport, que lidera.

Para tentar conquistar um resultado positivo fora de casa, o técnico Fábio Carille volta a contar com Gil. O zagueiro foi poupado da viagem para o Norte do Brasil.

Em contrapartida, os atacantes Julio Furch e Pedrinho seguem como baixas. Ambos tratam uma pubalgia. O lateral direito Aderlan, se recuperando de uma cirurgia na mão direita, também é desfalque.

Do outro lado, a Ponte Preta vem de um empate de 1 a 1 com o Operário-PR, em Ponta Grossa. A Macaca está em 12ª na Série B, com cinco pontos.

FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA X SANTOS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 15 de maio de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Luís Haquin, Sergio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias (Dodô) e Élvis; Matheus Régis e Gabriel Novaes



Técnico: João Brigatti

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme



Técnico: Fábio Carille