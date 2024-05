Cássio se esquiva sobre saída do Corinthians: 'Vou falar no momento certo'

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Cássio deixou a Neo Química Arena após a goleada sobre o Argentinos Juniors fazendo mistério sobre seu futuro no clube.

O que aconteceu

Cássio passou ao lado da imprensa, evitou as perguntas sobre sua possível saída e disse que se manifestará no momento certo. A cena foi filmada pela ESPN enquanto ele se dirigia ao ônibus do time para deixar o estádio.

Vou falar no momento certo. Cássio

O ídolo corintiano é alvo do Cruzeiro. Ele está perto de assinar com o clube mineiro enquanto a diretoria do Alvinegro paulista ainda tenta convencê-lo a ficar.

Ele foi reserva na partida, mas não atuou. Ele está no banco desde o jogo anterior contra o Argentinos Juniors, fora de casa, e Carlos Miguel assumiu o posto debaixo das traves.