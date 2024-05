Vôlei: Brasil estreia com vitória sobre Canadá na Liga das Nações feminina

A seleção brasileira feminina de vôlei, já classificada para as Olimpíadas de Paris 2024, estreou com vitória na Liga das Nações. A equipe superou o Canadá, hoje (14) em jogo disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

As brasileiras comandadas por Zé Roberto Guimarães, apesar de terem sofrido o empate, conseguiram se recuperar e ganharam por 3 sets a 1. As parciais do confronto foram 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12.

Na classificação, a seleção brasileira somou os primeiros três pontos, assim como Holanda, Polônia e China. Nos critérios de desempate, o Brasil é o quarto colocado, por ter perdido um set.

O Brasil volta a jogar já na tarde desta quinta-feira (16) pela Liga das Nações. A partir das 14 horas (de Brasília), a equipe desafia a seleção da Coreia do Sul.