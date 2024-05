Zagueiro Nino processa Alexandre Frota por acusação de esquema com Diniz

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Nino processa o ator e ex-deputado federal Alexandre Frota e pede R$ 50 mil de indenização por danos morais.

O que aconteceu

O processo aberto pelo jogador, ex-Fluminense e atualmente no Zenit (RUS), se dá por declarações de Frota sobre a convocação dele à seleção.

Frota disse insinuou a existência de um esquema entre o jogador e o técnico Fernando Diniz, à época na seleção brasileira, para que Nino fosse convocado.

A declaração do ex-deputado foi dada em março, em um podcast do canal Futeboteco.

Os advogados de Nino pontuaram que Frota acusou o jogador de "crimes análogos ao de corrupção passiva e tráfico de influência".

A Justiça de São Paulo deu prazo de 15 dias úteis para que Frota se manifeste no processo antes de tomar qualquer decisão sobre o caso. O prazo expira na semana que vem. O caso foi publicado inicialmente pela Itatiaia.

O que Frota disse?

Alexandre Frota: Nino na Seleção Brasileira não dá. Ai o Diniz pegou, já sabia que ele ia pro Zenit, que queriam ele, o Diniz pegou. Pô, técnico da seleção tá no Fluminense, levou o cara para jogar três Jogos.

Alexandre Frota: Meu Irmão, depois que o cara botou a camisa da seleção e fotografou, o preço sobe, mandou embora e "tchau". 'Não esquece dos meus 5%, hein, quando chegar lá. O teu primeiro salário tu manda para mim, fui eu que te botei lá. Entendeu?' É isso "pô"!

Entrevistador: Você acha que isso rola no futebol pra caramba?

Alexandre Frota: Cê tá de brincadeira, "porra" tá de brincadeira, rola em tudo, rola na televisão, rola lá no Palácio, rola em Brasília, é o "toma lá dá cá", meu irmão. Pô, tu quer uma parada, eu vou te colocar lá, eu vou te colocar lá, mas é o seguinte: Eu preciso disso, disso, disso, disso, disso.

A visão dos advogados de Nino

Os advogados de Nino pontuaram no processo, ao qual o UOL teve acesso, que "as colocações do réu apontam para um suposto conluio inexistente entre o Treinador da Seleção Brasileira de Futebol, Sr. Fernando Diniz, e o autor, em que o autor teria supostamente oferecido ao Treinador Fernando Diniz, vantagem financeira em caso de futura transferência para a Europa".

Os advogados dizem ainda que Nino "conquistou seu espaço no dificílimo mercado de trabalho do futebol com muito empenho e dedicação" e que o zagueiro "já era convocado para a seleção anos antes de o próprio treinador Fernando Diniz assumir o cargo". Nos autos, eles reforçam que Nino foi campeão olímpico em 2021.

Além da indenização de R$ 50 mil, Nino pede retratação por parte de Frota.