Yuri Alberto brilha, Corinthians goleia Argentinos Jrs. e decide ida às oitavas da Sul-Americana em casa

O Corinthians goleou o Argentinos Juniors por 4 a 0 na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, em duelo pela quinta rodada da primeira fase da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Yuri Alberto (duas vezes), Wesley e Fausto Vera.

A partida pode ter marcado a despedida de Cássio. Ídolo e segundo atleta com mais jogos no Timão, o goleiro chegou a um acordo com o Cruzeiro e deve deixar o clube alvinegro ainda nesta semana. Apenas uma reviravolta deve mudar os planos do jogador.

Com o resultado, o Corinthians elimina o Argentinos Juniors da competição e continua dependendo apenas das suas próprias forças para se classificar às oitavas de final. O Timão é o segundo colocado do Grupo F, com dez pontos, um a menos que o líder Racing-URU, e decidirá a classificação em casa.

Os dois se enfrentam em confronto direto pela ponta da chave no dia 28 de maio (terça-feira), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Mesmo que fique em segundo, o time do Parque São Jorge seguirá vivo no torneio e disputará um playoff.

Antes disso, a equipe corintiana tem um compromisso marcado pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time recebe o Botafogo em Itaquera, a partir das 16h, em busca da reabilitação no torneio nacional.

O jogo

O Corinthians até começou o jogo sob pressão do time visitante, mas logo se soltou e abriu o placar em Itaquera. Em cobrança de falta os oito minutos, Fagner cruzou com perfeição para Yuri Alberto, que cabeceou no canto e balançou as redes da equipe adversária: 1 a 0.

Aos 17 minutos, o Timão chegou com perigo por meio de uma boa trama ofensiva. Após troca de passes entre Fagner e Bidon, Garro foi acionado pelo meio e lançou Hugo, que chegou cruzando rasteiro na área para Yuri Alberto, mas o atacante foi travado na hora do chute.

O Argentinos Juniors tentava controlar as ações, mas defendia mal e dava brechas para o Corinthians. O time da casa quase ampliou aos 25, em um chute de média distância de Wesley, mas o goleiro Rodríguez espalmou. Romero ficou com o rebote e acabou mandando por cima. Garro também arriscou aos 31, mas esbarrou no arqueiro.

Após um erro na saída de bola do time argentino, o Timão aumentou a vantagem aos 40 minutos. Romerou tocou de cabeça para Wesley, que viu o goleiro adiantado e chutou de cobertura, marcando o segundo do Corinthians.

Mal deu tempo de comemorar o tento, e a equipe alvinegra já fez o terceiro. Em novo erro na saída de bola da equipe visitante, Yuri Alberto ficou livre na grande área e finalizou na saída do goleiro Rodríguez, marcando o segundo dele na partida.

Segundo tempo

Com vantagem, o Corinthians seguiu melhor em campo e quase anotou o quarto aos 14, em bela jogada de Wesley. O garoto recebeu passe pela esquerda, cortou para o meio e chutou firme, mas parou em boa defesa de Rodríguez.

No minuto seguinte, em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique aproveitou um rebote dentro da área e tentou um voleio, mas novamente o goleiro adversário foi buscar.

Aos 19, Fagner dominou pela direita, cruzou rasteiro na área e viu Yuri Alberto na segunda trave. O camisa 9 chutou, mas mandou para fora. Já aos 20, Verón finalizou com perigo no canto e quase descontou para o Argentinos Juniors. A bola chegou a balançar as redes, mas pelo lado de fora.

Ainda deu tempo de Fausto Vera guardar o seu e completar a goleada corintiana. O argentino dominou a bola após o cruzamento de Fagner, ganhou a dividida e chutou firme para fechar o caixão em Itaquera.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 4 X 0 ARGENTINOS JRS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 14 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI)



VAR: Fernando Vijar (CHI)



Cartões amarelos: Oroz e Gamarra (Argentinos Jrs); Garro (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 40.049 torcedores



Renda: R$ 2.257.103,50

GOLS: Yuri Alberto, aos 8? do 1ºT (Corinthians); Wesley, aos 40? do 1ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 41? do 1ºT (Corinthians); Fausto Vera, aos 47? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres (Gustavo Henrique), Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro (Igor Coronado); Romero (Gustavo Mosquito), Wesley (Fausto Vera) e Yuri Alberto (Pedro Raul).



Técnico: António Oliveira

ARGENTINOS JRS: Rodríguez; Meza, Godoy, Palacio e Montiel; Gamarra (José Herrera), Viveros, Oroz (Juan Cardozo) e Batallini; Verón (Perelló) e Romero (Heredia).



Técnico: Pablo Guede