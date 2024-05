Corinthians tem volta de Raniele e Cássio no banco contra o Argentinos Jrs

O Corinthians está definido com novidades para enfrentar o Argentinos Juniors nesta terça (14), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada da Sul-Americana.

O Alvinegro paulista vai a campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Após o teste feito contra o Flamengo, o treinador retomou o esquema com o trio de atacantes.

António Oliveira descartou a formação com três zagueiros e conta com o retorno de Raniele. O volante volta após ficar fora dos últimos dois jogos. Já Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique seguem como desfalque, enquanto Paulinho também é desfalque por tendinite no joelho esquerdo.

Cássio está no banco de reservas mesmo com a indefinição sobre seu futuro. O camisa 12 está perto de ir para o Cruzeiro, mas o Alvinegro paulista está tentando renovar com o ídolo.

O Argentinos Juniors foi definido com: Rodríguez; Meza, Godoy, Palacio e Montiel; Gamarra, Oroz, Vireros e Verón; Romero e Batallini.. O técnico é Pablo Guede.

Confronto direto

Os times estão separados por um ponto no Grupo F. O clube do Parque São Jorge é o segundo colocado, com sete pontos, enquanto o time argentino tem seis. Já o Racing-URU é o líder, com oito, e o Nacional-PAR está na lanterna, com apenas um.

O Alvinegro paulista avança de fase em caso de vitória, mas precisará terminar em primeiro para ir direto às oitavas. Se vencer o adversário argentino, a equipe confirma pelo menos a segunda classificação, que dá vaga nos Playoffs das oitavas. Apenas o primeiro colocado tem vaga direta garantida.

O Argentinos Juniors saiu vitorioso no último confronto, que teve desabafo de Cássio e expulsão bizarra. Na Argentina, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0, em jogo marcado pelas declarações fortes do ídolo alvinegro e de um empurrão de Raul Gustavo no bandeirinha.

O duelo começa às 21h30 (de Brasília) e será transmitido ao vivo por SBT e Paramount+. O Placar UOL também acompanha em tempo real.