Palestino empata com Millonarios, e tropeço ajuda Flamengo na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Millonarios e Palestino empataram por 1 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado interessa ao Flamengo e ajuda nos planos de classificação às oitavas de final, embora o time chileno tenha buscado o empate nos acréscimos.

O que aconteceu

O resultado pressiona o Flamengo a buscar uma vitória contra o Bolívar, nesta quarta-feira (15), no Maracanã.

Em Bogotá, Carvajal abriu o placar para o Millonarios aos 40 minutos do primeiro tempo, mas Marabel empatou o jogo aos 47 minutos da etapa final.

O resultado mantém o time chileno em segundo no grupo, com sete pontos, e ainda por cima elimina o Millonarios, que ficou com três.

O Flamengo tem quatro pontos e poderia ficar momentaneamente na lanterna do grupo, caso o Millonarios vencesse, mas está em terceiro.

Qualquer tropeço do Palestino seria importante para o Flamengo. O empate não é de todo mal.

Se o Fla vencer o Bolívar, chega aos mesmos sete pontos do Palestino e fica em segundo no grupo por causa do saldo de gols. No momento, o rubro-negro tem saldo zero, enquanto os chilenos estão com -3.

Aí, na última rodada, o Flamengo recebe o Millonarios no Maracanã, enquanto o Palestino vai à altitude de La Paz tentar a sorte contra o Bolívar.

Como foi o jogo

O primeiro tempo trouxe uma dinâmica muito interessante. O Millonarios começou até melhor, mas o Palestino conseguiu encaixar a marcação e teve chances de marcar.

Pelo menos até os 30 minutos, não seria absurdo que o time chileno abrisse vantagem. O goleiro Montero salvou o Millonarios na oportunidade mais clara do time visitante.

Mas aos poucos o Millonarios recuperou as rédeas do jogo.

Antes de balançar as redes, Carvajal chegou a acertar a trave. Mas foi feliz mesmo aproveitando um cruzamento da direita e tocando no canto direito do goleiro Rigamonti.

Na etapa final, o Palestino teve uma queda física, já que Bogotá tem altitude de 2.600m.

Mas o Millonarios, que jogou melhor durante a maior parte do tempo, se retraiu. Aí, apareceu Marabel para empatar no fim.