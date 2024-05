Jogo do Santos contra o Botafogo-SP pela Série B acontecerá em Londrina

A CBF comunicou nesta terça-feira que o duelo entre Santos e Botafogo-SP, inicialmente previsto para acontecer na Vila Belmiro, ocorrerá no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A partida é válida pela oitava rodada da Série B e está marcada para o dia 3 de junho, às 20h (de Brasília).

Segundo a CBF, o Santos foi o solicitante da alteração do local da partida. O jogo será o segundo do Peixe na Série B com a presença de seu torcedor.

O clube foi punido pelo STJD a jogar as três primeiras rodadas como mandante com os portões fechados. No entanto, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o jogo contra o Brusque, pela sexta rodada, contará com a presença do torcedor santista. A renda da venda dos ingressos será destinada às vítimas das enchentes que assolam o estado sulista.

Antes do confronto contra o Botafogo-SP, o Santos ainda terá mais três jogos. A equipe entra em campo nesta quarta-feira, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B.

Contra a Macaca, o Santos busca voltar a vencer após a derrota por 1 a 0 para o Amazonas na última rodada. O Peixe ocupa a terceira posição na tabela da Série B com nove pontos, enquanto a Ponte é a 12ª colocada com cinco unidades.