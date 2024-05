Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Independiente del Valle; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Independiente del Valle pela quinta-rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, os jogadores primeiro assistiram a um vídeo no auditório do centro de excelência e depois participaram de um trabalho técnico-tático de circulação de bola, transição e marcação no campo. Enquanto isso, os goleiros realizaram atividades específicas da posição com os preparadores. Por fim, o elenco disputou o tradicional recreativo.

Os desfalques para o técnico Abel Ferreira são os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o volante Aníbal Moreno, que trata de um trauma no olho direito. O argentino deve seguir de fora entre 10 e 15 dias.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.

Com dez pontos, o Verdão lidera o Grupo F, enquanto o Del Valle vem na segunda colocação, com quatro pontos. San Lorenzo e Liverpool-URU, com a mesma pontuação dos equatorianos, completam a chave. Sendo assim, o Palmeiras pode garantir a classificação às oitavas e a liderança do grupo apenas com um empate.