Ex-técnico do São Paulo, Thiago Carpini é anunciado pelo Vitória

O técnico Thiago Carpini, demitido do São Paulo em abril deste ano, foi anunciado nesta segunda-feira pelo Vitória. O treinador assinou contrato com o clube baiano até o fim do Brasileirão.

"O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini. Junto com ele chegam os auxiliares técnicos Estephano Djian e Josué Romero, assim como o preparador físico Caio Gilli. O técnico tem passagens por diversos times brasileiros e estava no São Paulo até Abril desse ano. A coletiva de imprensa de apresentação do técnico será na quinta-feira (16), às 14h00. Desejamos que seja uma caminhada de vitória!", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

Carpini chega ao Vitória após decepcionar no comando técnico do São Paulo. O treinador foi contratado pelo Tricolor Paulista no início deste ano depois da saída de Dorival Júnior.

NOVO PROFESSOR! ???? ? O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini.

Junto com ele chegam os auxiliares técnicos Estephano Djian e Josué Romero, assim como o preparador físico Caio Gilli.

O técnico tem passagens por diversos times... pic.twitter.com/cDjrsA31H1 ? EC Vitória (@ECVitoria) May 14, 2024

Mesmo após um bom início pelo São Paulo, com a quebra do tabu em Itaquera e o título da Supercopa, Carpini não entregou bons resultados. Ele foi eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulistão e perdeu na primeira rodada da Libertadores.

As derrotas para Fortaleza e Flamengo, nas primeiras rodadas do Brasileirão, foram a gota d'água, e Thiago Carpini foi demitido no dia 18 de abril.

O Vitória será o terceiro time de Carpini em 2024 que, além do São Paulo, também comandou o Juventude. Em 2023, o treinador guiou o retorno da equipe gaúcha à Série A.

O Leão iniciou a temporada com o técnico Léo Condé no comando. No entanto, após vencer apenas um de cinco jogos pelo Brasileirão, o Vitória optou em não continuar com o comandante - demitido nesta terça-feira.