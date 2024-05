Guarani perde para o Coritiba e segue na zona de rebaixamento da Série B

O Guarani perdeu para o Coritiba nesta terça-feira, por 1 a 0, no Couto Pereira, pela quinta rodada da Série B. O gol da vitória do Coxa foi marcado por Lucas Ronier.

Com a derrota, o Guarani segue na zona de rebaixamento da competição, com apenas três pontos conquistados. O Bugre venceu apenas um de cinco jogos que disputou na Série B.

O Coritiba comemora sua segunda vitória no torneio. O time paranaense chegou aos sete pontos, alcançando a nona posição na tabela.

O Guarani volta a campo apenas na próxima segunda-feira, quando encara o América, pela sexta rodada da Série B. O Coritiba joga nesta sexta-feira, contra o Novorizontino, pela mesma competição.

O único gol do duelo saiu ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Lucas Ronier recebeu lançamento de Rodrigo Gelado, cortou para a canhota e bateu colocado no ângulo, marcando um golaço no Couto Pereira.

O ritmo da partida foi baixo na segunda etapa. Pouco efetivo no ataque, o Guarani não conseguiu furar a defesa dos donos da casa. O Coritiba também não assustou muito a meta do Bugre, mas saiu de campo com os três pontos.