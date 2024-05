Palmeiras x Independiente del Valle: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle nesta quarta-feira em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Com dez pontos, o Verdão lidera o Grupo F, enquanto o Del Valle vem na segunda colocação, com quatro pontos. San Lorenzo e Liverpool-URU, com a mesma pontuação dos equatorianos, completam a chave. Sendo assim, o Palmeiras pode garantir a classificação às oitavas apenas com um empate, além da liderança do grupo.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira tem alguns desfalques. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu seguem se recuperando de cirurgias no joelho direito. Além deles, o volante Aníbal Moreno se recupera de um trauma no olho, sofrido no último compromisso do time na Libertadores, na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU.

O Del Valle, por sua vez, foi derrotado pelo San Lorenzo, por 2 a 0, no Nuevo Gasómetro, na rodada anterior. Antes de pegar o Palmeiras, a equipe de Javier Gandolfi venceu o El Nacional, por 2 a 1, pelo Campeonato Equatoriano. O Verdão chega com uma derrota por 2 a 0 diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão.

As equipe se enfrentaram pela última vez no dia 24 de abril, no Equador. Na ocasião, o Verdão venceu o Del Valle por 3 a 2, de virada, depois de sair perdendo por 2 a 0. Lázaro, Endrick e Luis Guilherme anotaram os gols do Alviverde. Já o último empate entre os times no Allianz, terminou com o triunfo palmeirense por 5 a 0 em 2021.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de maio de 2024 (quarta-feira)



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)



VAR: Fernando Vejar (CHI)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Flaco López), Endrick e Estêvão.



Técnico: Abel Ferreira

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Caicedo; Joao Ortíz e Cristian Zabala; Renato Ibarra, Kendry Páez e Romario Ibarra; Michael Hoyos.



Técnico: Javier Gandolfi