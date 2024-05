António escala Raniele e muda esquema do Corinthians para enfrentar o Argentinos Juniors; veja times

O Corinthians está definido para o confronto desta terça-feira, contra o Argentinos Juniors, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira decidiu alterar o esquema tático para a partida.

Diferente da derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe deve entrar em campo com uma linha de quatro na defesa. O zagueiro Gustavo Henrique deixa o time para a entrada da Yuri Alberto como titular no ataque.

Além disso, o volante Raniele, recuperado de um trauma no tornozelo direito, volta a ser relacionado e inicia o duelo em Itaquera.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

O Timão é o segundo colocado do Grupo F da Sul-Americana, com sete pontos, mas depende apenas de suas próprias forças para avançar às oitavas de final. A equipe tem dois jogos em casa pela frente, incluindo o confronto direto com o líder da chave, Racing-URU, que soma um ponto a mais.

Fora de campo, a bola da vez é Cássio. O goleiro, que perdeu a posição para Carlos Miguel, negocia com o Cruzeiro e pode deixar o clube do Parque São Jorge nos próximos dias. O ídolo concentrou com o grupo e está relacionado para o jogo de logo mais, mas começa no banco de reservas.

Do outro lado, o Argentinos Juniors é o terceiro colocado do grupo e pode ser eliminado nesta noite, em caso de uma vitória corintiana. O time, contudo, ainda sonha com a classificação à próxima fase.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O árbitro da partida é o chileno Felipe Gonzalez, que será auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI). Fernando Vijar (CHI) ficará à cargo do VAR