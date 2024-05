Com Arrascaeta, Flamengo treina pela última vez antes de duelo contra o Bolívar pela Libertadores

O Flamengo encerrou nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para enfrentar o Bolívar, pela quinta rodada da Libertadores. As equipes entram em campo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Como no treino desta segunda, o meia Giorgian De Arrascaeta voltou a aparecer nas fotos divulgadas pelo clube. Portanto, tudo indica que o uruguaio pode pintar como titular na partida.

O meia foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita, no dia 29 de abril, após a derrota do Flamengo para o Botafogo, pelo Brasileirão. De lá pra cá, Arrascaeta desfalcou o Rubro-Negro em quatro partidas.

Erick Pulgar, assim como Arrascaeta, também se lesionou no jogo contra o Botafogo. O chileno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, lesão que exige um tempo de recuperação maior, e está de fora do confronto. Mesmo caso de Bruno Henrique, que não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo.

Fora os dois atletas, Tite dever ir com força máxima para enfrentar o Bolívar. Uma provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta (Lorran); Pedro e Everton Cebolinha.

O Flamengo precisa da vitória para seguir com o sonho da classificação às oitavas de final. A equipe perdeu seus últimos dois jogos pela Libertadores e caiu para a terceira posição do Grupo E, com apenas quatro pontos. Líder da chave, o Bolívar possui 10 unidades.