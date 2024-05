Com gol contra o Palmeiras, Pablo vira maior artilheiro do Athletico-PR no Brasileiro por pontos corridos

O atacante Pablo marcou um dos gols da vitória do Athletico-PR sobre o Palmeiras, por 2 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão. Com o tento, ele se tornou o maior artilheiro do Furacão na história da competição no formato de pontos corridos, adotado desde 2003.

Pablo chegou aos 35 gols marcados com a camisa do Athletico-PR no Brasilierão, ultrapassando Washington, que até então, com 34 tentos, liderava a artilharia. O ex-São Paulo também possui dois gols a mais que Paulo Baier.

O gol marcado contra o Palmeiras foi o segundo de Pablo nesta edição do Brasileirão. O atacante, junto de Cannobio, é o artilheiro do Furacão na competição.

Somando todas as passagens pelo Athletico-PR, Pablo possui 69 gols e 15 assistências em 254 partidas. Desde que voltou ao Furacão, marcou 37 vezes em 118 aparições.

Pablo e o Athletico-PR voltam a campo pelo Brasileirão neste sábado, contra o Fortaleza, na Ligga Arena, pela sétima rodada. O Furacão busca seguir na liderança da competição.