'Cássio cansou de ser bode expiatório no Corinthians', dispara Juca Kfouri

Cássio quer sair do Corinthians porque se cansou de ser tratado como bode expiatório pela diretoria do clube, analisou o colunista Juca Kfouri no Cartão Vermelho. Segundo ele, se o goleiro e ídolo do Timão for para o Cruzeiro, será mais uma derrota dos dirigentes corintianos.

'Será mais uma derrota dessa diretoria incompetente': "Se o Cássio for embora, ídolo do Corinthians do tamanho que ele é, será mais uma derrota fragorosa dessa diretoria incompetente do Corinthians. Cabe discutir se o Cássio está em boa fase ou em má fase, se é justo ele ir para o banco ou não, o que não cabe discutir é que o Cássio não pode ir embora do Corinthians pela porta dos fundos, e o Corinthians é corriqueiro em fazer isso. Rivellino foi embora assim, Carlitos Tévez foi embora assim, há uma lista interminável de ídolos corintianos que foram embora sem a devida homenagem".

'Cássio está indo embora porque cansou de ser bode expiatório': "Em ele indo embora pro Cruzeiro, na primeira vez que pisar em Itaquera com a camisa do Cruzeiro, ele será homenageado pela fiel torcida como um dia o Sócrates foi, como um dia o Casagrande foi, que foram momentos lindos — 'Doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano', 'volta, Casão, seu lugar é no Timão'. Isso o Casão jogando com a camisa do Flamengo, não era pouca coisa. Enfim, ao que tudo indica, de fato, o Cássio estará indo embora porque cansou de ser bode expiatório, que é ao que essa diretoria, que foi incapaz de blindá-lo, acabou submetendo-o".

