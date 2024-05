Por tragédia no RS, Bahia e Vitória apoiam paralisação temporária do Brasileiro

Na noite desta terça-feira, Bahia e Vitória anunciaram que são a favor da paralisação temporária do Campeonato Brasileiro, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Os clubes se juntam a Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude e Vasco, que também apoiam a interrupção da competição.

"Em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia SAF defendem a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro. Nesse período, seguiremos buscando soluções e ações para ajudar a população e os clubes gaúchos atingidos", escreveu o Vitória em nota oficial.

Agora, aumentou para 15 o número dos clubes integrantes da Série A favoráveis à paralisação do Brasileirão. Até o momento, apenas Palmeiras e Flamengo declararam ser contra. Corinthians, RB Bragantino e São Paulo não se pronunciaram.

Vale lembrar que Bahia e Vitória fazem parte da Libra, grupo de clubes do futebol brasileiro. Atlético-MG e Grêmio (favoráveis à interrupção), e Flamengo e Palmeiras (contra) são os outros clubes do grupo que se manifestaram. Corinthians, RB Bragantino e São Paulo também fazem parte da organização.

A LFU (Liga Forte União) afirmou nesta segunda-feira ser a favor da paralisação. Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Fluminense, Internacional, Juventude e Vasco são os times da Série A que formam o grupo.

Mesmo com a mobilização de grande parte dos clubes, a CBF ainda não tomou uma decisão quanto à paralisação. A entidade convocou uma reunião com os 20 integrantes da competição, mas que será realizada apenas no próximo dia 27.