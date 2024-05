Com tendinite no joelho, Paulinho desfalca o Corinthians contra o Argentinos Juniors

O Corinthians terá um desfalque importante para o jogo deste terça-feira, contra o Argentinos Juniors, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com uma tendinite patelar no joelho esquerdo, Paulinho não ficará à disposição da equipe.

Titular nas últimas duas partidas do Timão, o jogador se juntou aos demais lesionados Matheuzinho, Diego Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

Em contrapartida, os volantes Fausto Vera e Raniele, recuperados de lesão, voltaram a ser relacionados por António Oliveira. O primeiro fica no banco de reservas, enquanto o segundo inicia como titular.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O árbitro da partida é o chileno Felipe Gonzalez, que será auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI). Fernando Vijar (CHI) ficará à cargo do VAR.

O Timão é o segundo colocado do Grupo F da Sul-Americana, com sete pontos, mas depende apenas de suas próprias forças para avançar às oitavas de final. A equipe tem dois jogos em casa pela frente, incluindo o confronto direto com o líder da chave, Racing-URU.