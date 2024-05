"É errando que se aprende", diz Hulk após primeira derrota do Atlético-MG na Libertadores

Nesta terça-feira, o Atlético-MG, que vinha 100% na Libertadores (quatro vitórias), conheceu sua primeira derrota na fase de grupos da Libertadores. No Uruguai, a equipe foi superada pelo Peñarol por 2 a 0.

Após a partida, o atacante Hulk destacou que a derrota fica de aprendizado.

"Aprendizado. Temos que ser inteligentes e aprender com nossos erros. É errando que se aprende, melhorando, procurando consertar alguns erros que tivemos hoje, e consciência. Quando estávamos ganhando, estavam todos de parabéns, quando perde, todos assumem a responsabilidade, não é um ou outro jogador, mas todo mundo, e o mais importante é que todos estão focados e a partir de amanhã já começar a trabalhar, já focar em melhorar", disse Hulk.

O goleiro Éverson também falou após a partida, descrevendo o sentimento depois do resultado ruim.

"É uma derrota ruim, viemos com o intuito de vencer, mas dois lances parecidos, duas bolas paradas e eles acabaram aproveitando dois rebotes, e foi onde tivemos uma desatenção ali e acabamos perdendo o jogo. A gente não queria, sabíamos que era de suma importância uma vitória aqui, apesar de já estarmos classificados, sabemos que garantiria a melhor campanha do primeiro turno já nesta rodada. Então é uma derrota ruim, amarga, onde temos que melhorar no quesito rebote, para que não sofra esses dois gols que sofremos na noite de hoje."

Por fim, o Atlético-MG retorna à competição no dia 28 (quarta-feira) deste mês, quando recebe o Caracas-VEN. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos.