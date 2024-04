Inter busca empate contra o Atlético-GO no Beira-Rio com gol de Borré

O Inter saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 com Atlético-GO, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Derek colocou os goianos na frente no começo do segundo tempo, e Borré igualou minutos mais tarde. Ainda que tenha tentado pressionar, o Colorado não conseguiu o resultado que queria.

O placar deixa o time gaúcho com sete pontos, em sexto. O Dragão somou seu primeiro ponto no campeonato e ficou em penúltimo.

Inter e Atlético-GO voltam a campo nesta quarta-feira. O Colorado recebe o Juventude, no Beira-Rio. O Rubro-Negro visita o Brusque, em Santa Catarina. Ambos os jogos são pela Copa do Brasil.

Como foi o jogo

O Inter dominou a maior parte das ações do jogo. Com muita posse de bola, o Colorado procurou, dentro de suas características de construção pelo chão com toques curtos, encontrar espaços na boa defesa do Atlético-GO. Não foi fácil. O time visitante esteve bem posicionado e sempre esperando uma chance de sair em contra-ataque.

Depois de um primeiro tempo pouco inspirado, a etapa final ganhou em emoção. O Atlético-GO marcou logo cedo, o Inter empatou minutos depois e passou a pressionar cada vez mais em busca da virada, mas foi insuficiente.

Arbitragem histórica

A partida entre gaúchos e goianos foi histórica. Pela primeira vez na história da Série A — depois do crescimento do time de arbitragem com acréscimo do VAR — a equipe de arbitragem foi formada exclusivamente por mulheres.

Gols e melhores lances

Chutou fraco! Mauricio tentou de fora da área, mas a bola foi fraca até o goleiro Ronaldo, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Pegou, Rochet! Luiz Fernando puxou contra-ataque e chutou cruzado para defesa do goleiro do Inter, aos 35 da etapa inicial.

Para fora! Cruzamento de Bustos sobrou para Renê, que chutou por cima, com desvio, aos 41 minutos do primeiro tempo.

1 a 0. Derek recebeu, driblou Mercado e encobriu Rochet. O gol seria anulado por impedimento, mas foi validado após revisão do VAR, aos sete minutos do segundo tempo.

1 a 1. Wesley fez ótimo cruzamento, em curva, e Borré entrou sozinho para cabecear e igualar o placar, aos nove do segundo tempo.

Pegou, Ronaldo! Mauricio recebeu dentro da área e bateu cruzado, mas o goleiro do Dragão espalmou.

Tira a zaga! Mauricio cruzou para Borré que, sem goleiro, bateu, mas a defesa afastou pouco antes da linha.

FICHA TÉCNICA

Inter 1 x 1 Atlético-GO

Data e hora: 28/04/2024 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Motivo: Campeonato Brasileiro, quarta rodada

Árbitra: Edina Alves

Auxiliares: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Ronaldo, Roni, Rhaldney, Derek (ATL);

Gols: Derek, do Atlético-GO, aos sete minutos do segundo tempo; Borré, do Inter, aos nove minutos do segundo tempo;

Inter

Rochet; Bustos (Matheus Dias), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique (Gustavo Prado), Mauricio e Wesley; Lucca (Alario) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Rhaldney, Maguinho (Max), Shaylon e Luiz Fernando (Alejo Cruz); Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Jair Ventura.