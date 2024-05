Por tragédia no RS, CBF decide suspender próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF anunciou a suspensão das próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A medida foi tomada como consequência da grave crise causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

De acordo com a CBF, 15 clubes da Série A pediram a suspensão. São eles Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco. São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Corinthians ficaram fora da lista.

Antes de definir a suspensão das rodadas 7 a 8 do Campeonato Brasileiro, a CBF consultou todos os 20 clubes participantes. A medida foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes.

A Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, deve ser retomada apenas a partir da nona rodada, com início previsto para 1º de junho. As outras competições organizadas pela CBF continuarão normalmente, com exceção dos jogos envolvendo clubes gaúchos, suspensos até o dia 27 de maio, data do Conselho Técnico Extraordinária da Série A.

O encontro servirá para discutir "aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios".