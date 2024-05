Arrascaeta é superestimado? Debate entre Arnaldo Ribeiro e RMP pega fogo

Arrascaeta está de volta ao time titular do Flamengo no jogo decisivo contra o Bolívar na Libertadores. No Fim de Papo, Arnaldo Ribeiro afirmou que o meia uruguaio não consegue ter sequência de jogos e é superestimado. Renato Mauricio Prado discordou. Confira o debate!

Arnaldo Ribeiro: "Para mim, o Arrascaeta é um jogador muito superestimado, mas muito, jogador do lampejos. Nunca foi titular da seleção desde 2019, nunca consegue jogar cinco partidas seguidas, é um jogador pouquíssimo competitivo, mas tem que ser utilizado estrategicamente. Ele não suporta com nenhum treinador desde o Jorge Jesus sequência de jogos, não é um jogador competitivo e é indiferente praticamente a todas as situações. Então, se alguém está melhor, tem que jogar. Não é o Zico jogando".

RMP: "Você está analisando James Rodriguez ou Arrascaeta? Tudo que você está falando aí cabe no James Rodríguez, no Arrascaeta, não".

Arnaldo Ribeiro: "As melhores partidas do Flamengo do Tite foram sem o Arrascaeta, como no jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo jogou melhor. O Arrascaeta é um jogador muito habilidoso, inteligente, capaz de decidir jogos, mas ele não é constante, não é culpa minha, é culpa dele, ele precisa ter uma constância".

RMP: "O Arrascaeta é um jogadoraço. O Arrascaeta decidiu jogos esse ano já, inclusive".

Arnaldo Ribeiro: "Eu não gosto de jogadores de brilharecos".

RMP: "Você acha que ele teve brilharecos em 2019?".

Arnaldo Ribeiro: "2019 já faz cinco anos".

RMP: "E em 2022? Foi há dois anos, ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil".

Arnaldo Ribeiro: "A última série constante dele foi com Dorival Jr, lá atrás. Ano passado ele não jogou nada".

RMP: "Mas ninguém jogou nada ano passado, o Flamengo inteiro, ele inclusive".

