Palmeiras terá Flaco López titular e Raphael Veiga no banco contra o Del Valle; veja escalação

O Palmeiras está definido para a partida contra o Independiente del Valle que acontece nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para o jogo, o técnico Abel Ferreira optou por deixar Raphael Veiga no banco de reservas. No ataque, Flaco López volta a ser titular depois de cinco jogos

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Lázaro; Estêvão, Endrick e Flaco López.

Os desfalques do Alviverde são os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o volante Aníbal Moreno, que sofreu um trauma no olho direito na vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU na última quinta-feira.

Com dez pontos pontos, o Verdão ocupa a liderança do Grupo F e precisa apenas de um empate para carimbar a vaga nas oitavas de final da competição. Do outro lado, o Del Valle, com quatro pontos, é o segundo colocado e briga pela vaga no mata-mata.

O Verdão ainda pode assumir a primeira colocação geral em caso de vitória.