'CBF criou esta situação e tem quebra-cabeça para resolver', diz repórter

Setorista da seleção e da CBF, Igor Siqueira explicou no Fim de Papo a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo o repórter do UOL, a CBF acatou um cenário que ela mesma criou ao terceirizar a responsabilidade da paralisação para os clubes. A medida foi apoiada por 15 dos 20 times da Série A.

Essa decisão acontece num momento em que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, está na Tailândia participando essa semana do Congresso da Fifa para uma escolha importante, que é a definição da Copa do Mundo Feminina. Ele teve que acatar um cenário que ele próprio construiu ao deixar para os clubes essa decisão. Quando ele recebeu, na sexta-feira passada, o ofício do Ministério do Esporte pedindo a paralisação do campeonato, ele automaticamente remeteu isso, embora a própria CBF reconheça a dificuldade e entenda que é muito complicado paralisar o Brasileirão. Mas, diante desse cenário, ele abriu essa brecha para que os clubes se posicionassem, talvez não esperando que majoritariamente eles apoiassem, sim, a pausa.

Então, embora tenha jogado o Conselho Técnico de Clubes para o dia 27, a CBF diante dessa manifestação dos clubes precisou aceitar, ficou sem saída diante do que ela colocou para os clubes. Enfim, terceirizou, os clubes decidiram e aí a CBF teve que acatar para também não sair a emenda pior que o soneto, do ponto de vista da CBF, já que ela não era tão simpática à paralisação.

Siqueira acrescentou que a CBF terá um quebra-cabeça para montar em relação ao calendário. A tendência é que os jogos suspensos nos dois próximos fins de semana aconteçam nas Datas Fifa do segundo semestre.

A questão vai ter que ser resolvida depois pela Diretoria de Competições da CBF para acoplar esses jogos. A CBF costuma encaixar isso na data FIFA e num momento posterior, quando os clubes envolvidos nas rodadas não estiverem disputando partidas de competições mata-mata, seja ela Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores. A estratégia para encaixar no futuro por enquanto vai ser essa. No ano passado, a gente já viu a CBF esticando um pouquinho o Campeonato Brasileiro, talvez essa seja a solução adiante se não couberem os jogos todos daqui pra frente nas Datas Fifa até o final do ano. A CBF tem um quebra-cabeça para montar. Igor Siqueira, repórter do UOL

Nota da redação: Vale ressaltar que os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil marcados para semana que vem que não envolvam times do Rio Grande do Sul acontecerão normalmente. As partidas estão marcadas para os dias 22 e 23 de maio.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.