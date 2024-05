Fortaleza faz no fim, empata com Boca na Bombonera e mantém liderança

Boca Juniors empatou com o Fortaleza por 1 a 1 na Bombonera, nesta quarta (15), na rodada 5 da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Cavani assinou o gol do Boca, enquanto Kervin empatou no final do jogo.

O Fortaleza foi a 10 pontos e manteve a liderança do grupo D. O tricolor jogará contra o Sportivo Trinidense em casa na última rodada para confirmar o primeiro lugar e avançar direto para as oitavas de final.

O Boca vem em segundo, com 8 pontos. O grupo ainda tem Nacional Potosí (7) e Sportivo Trinidense (3).

Como foi o jogo

Os argentinos não deixaram o Laion respirar em toda a partida. Se na terceira rodada o Boca sentiu a pressão do Castelão, foi a vez do Fortaleza sofrer com o ambiente hostil da Bombonera.

O clima de rivalidade sul-americana tomou conta do jogo. Só nos 45 minutos iniciais foram cinco cartões amarelos distribuídos, três deles por reclamação.

João Ricardo fez defesas difíceis e impediu que o placar fosse maior. O Fortaleza não criou o suficiente para assustar o Boca, trabalhando recuado e sem conseguir armar contra-ataques.

O segundo tempo repetiu a história do primeiro, até que o gol finalmente saiu com Cavani. Vojvoda fez três alterações de uma vez depois do 1 a 0 e tentou oferecer opções ofensivas ao Fortaleza.

O jogo continuou sendo do Boca, com mais chances dos argentinos ampliarem do que de um empate tricolor. Com muitas faltas e reclamações, o clima quente foi mais favorável aos donos da casa.

Mesmo com a superioridade argentina, o Fortaleza achou o gol do empate no final do segundo tempo.

Lances de destaque

Começo quente. Aos 3 minutos, Merentiel cruzou a meia altura para a área, e Zenon aproveitou vacilo de Pikachu para finalizar. João Ricardo apareceu e evitou o gol.

Bela defesa. Aos 33, Merentiel dominou na intermediária e chutou com muita força. João Ricardo espalmou para escanteio.

Quase contra. Em jogada pela direita, aos 41, Advíncula cruzou para a área e Merentiel deu um toque rápido para desviar. A bola tocou em Brítez e passou muito perto do gol.

Pressão do Boca. Aos 8 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Lema cabeceou no alto. A bola explodiu no travessão.

1x0. Pela esquerda, com 10 minutos, Zenon saiu da marcação e deu passe para Blanco. O argentino avançou para dentro da área e cruzou para a chegada de Cavani, que só empurrou para o gol.

Não faz! Aos 35, Cavani encontrou Merentiel em contra-ataque pronto para finalizar. O camisa 16 chutou, mas João Ricardo, de novo, fez boa defesa.

1x1. Aos 44, o Fortaleza acreditou em lance de contra-ataque e arrancou o empate. Kervin veio do banco e, em jogada com Marinho, conseguiu finalizar. A bola tocou no travessão antes de entrar.

Ficha Técnica

Boca Juniors 1 x 1 Fortaleza

Local: La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina)

Data: 15 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Advíncula, Cavani, Diego Martínez, Pol Fernández, Merentiel (Boca Jrs), Kuscevic, Titi, Pedro Augusto (Fortaleza)

Cartões vermelhos: nenhum

Gol: Cavani (Boca) e Kervin (Fortaleza)

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Lema, Figal (Di Lollo) e Blanco; Guillermo, Medina (Saralegui), Ezequiel (Langoni) e Zenón; Merentiel e Cavani. Técnico: Diego Martínez.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Kervin Andrade), Hércules (Moisés) e Pochettino; Pikachu (Rossetto), Machuca (Marinho) e Lucero. Técnico: Vojvoda.