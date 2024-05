Flamengo tira invencibilidade do Bolívar e assume a vice-liderança do grupo na Libertadores

O Flamengo mostrou força nesta quarta-feira e goleou por 4 a 0 o Bolívar-BOL, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros assumiram a vice-liderança do grupo E da Libertadores, com sete pontos. Já os bolivianos seguem na ponta, com dez.

Os cariocas construíram a vitória no primeiro tempo, com gols de Gerson, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha. No segundo tempo, Pedro ampliou para os donos da casa.

Na última rodada, o Flamengo decide a classificação contra o Millonarios-COL, no Maracanã, no dia 28 de maio. No mesmo dia, o Bolívar terá pela frente o Palestino-CHI, em La Paz.

O jogo - O Flamengo começou com tudo e abriu o placar com 55 segundos. Gerson aproveitou cruzamento, dominou a bola e mandou para a rede.

O confronto seguiu movimento nos minutos seguintes. O Flamengo quase ampliou com Arrascaeta, mas o Bolívar chegou com perigo com Bruno Sávio. Os bolivianos não se intimidaram com o revés e acertou a trave aos 13 minutos, com Pato Rodríguez.

O susto fez o Flamengo melhorar. Com isso, os rubro-negros passaram a chegar com regularidade ao ataque. Primeiro, Arrascaeta chutou para grande defesa de Lampe. Depois, aos 38 minutos, a zaga cortou mal um cruzamento e Ayrton Lucas aproveitou para mandar para o gol.

O novo revés desta vez foi sentido pelo Bolívar. Com isso, o Flamengo aproveitou para seguir com a postura ofensiva, nos minutos finais. Pedro desperdiçou boa chance, mas em seguida Everton Cebolinha recebeu passe na área aos 43 minutos e finalizou sem chance para Lampe. Assim, os cariocas foram com grande vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Bolívar tentou pressionar para diminuir o prejuízo. Mas viu o Flamengo marcar o quarto gol aos dez minutos. Pedro recebeu passe na área e o atacante mandou para a rede.

O gol acabou com o ímpeto do Bolívar, que passou a trocar passes para impedir um placar ainda mais dilatado. Do outro lado, o Flamengo manteve a postura ofensiva, mas sem levar perigo aos bolivianos.

O panorama da partida se manteve o mesmo no decorrer da etapa final. A torcida não parou com a festa na arquibancada para celebrar a vitória rubro-negra no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 4 X 0 BOLÍVAR-BOL

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de maio de 2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Cartões amarelos: Gabriel (Flamengo); Sagredo e Bruno Savio (Bolívar)

GOLS

FLAMENGO: Gerson, aos 55s do primeiro tempo; Ayrton Lucas, aos 38min do primeiro tempo; Everton Cebolinha, aos 43min do primeiro tempo; Pedro, aos 10min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Gerson, Allan, De La Cruz e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabriel)



Técnico: Tite

BOLÍVAR: Lampe, Saavedra, Orihuela, Ordoñez e José Sagredo; Justiniano, Saucedo Ramiro Vaca (Chávez); Bruno Sávio, Pato Rodríguez (Henry Vaca) e Francisco da Costa



Técnico: Flávio Robatto