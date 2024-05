Fora de casa, Sport é superado por Ituano e perde os 100% de aproveitamento na Série B

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport visitou o Ituano no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior e foi superado por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Vinícius Paiva.

Com o resultado negativo, o Sport perdeu os 100% de aproveitamento na competição, já que havia vencido todas as quatro partidas até aqui. Assim, ficou com os mesmos 12 somados, podendo perder a liderança para outras equipes que ainda jogarão na rodada. Já o Ituano conquistou o primeiro triunfo após ser derrotado em todos os outros duelo. Desta forma, ultrapassou o Paysandu e ficou uma posição acima da lanterna, mas também com chances de ser ultrapassado.

Por fim, o Sport retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h30 (de Brasília), contra o Avaí, na Arena Pernambuco. Já o Ituano enfrenta o Mirassol no domingo. A partida começa às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O gol

A rede foi balançada somente na segunda etapa, aos 24. Vinícius Paiva, de perna direita, bateu com muita categoria no ângulo esquerdo do goleiro Caique França.

Confira os resultados de outros jogos desta quarta-feira pela Série B

América-MG 0 x 0 Mirassol

Brusque 0 x 0 Operário-PR