Universitário x Botafogo: confira informações e onde assistir ao duelo da Libertadores

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para medir forças com o Universitario, pela penúltima rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do streaming Paramount +.

O duelo no Estádio Monumental, em Lima, é um verdadeiro choque direto. Isso porque o triunfo do Junior Barranquilla sobre a LDU deixou brasileiros e peruanos lutando por uma vaga.

Com seis pontos, três a menos que o Junior, o Botafogo é o segundo colocado. O Universitario soma cinco pontos, enquanto a LDU segura a lanterna, com quatro. Se vencer, o Glorioso avança antecipadamente para as oitavas de final. Mas, em caso de derrota, deixa a zona de classificação.

Vaga para as oitavas da Conmebol Libertadores em jogo! VAI FERVER! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/aCyZgF5ChW ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 15, 2024

Artur Jorge quer ver o Botafogo com o mesmo espírito que o fez ganhar os dois últimos jogos pela Libertadores: 3 a 1 sobre o Universitario e 2 a 1 sobre a LDU, ambos em casa.

"Nós conseguimos, com essas vitórias, tirar o Botafogo de uma incômoda situação na Libertadores, que nós mesmos nos colocamos. Por isso, temos que manter o bom nível de atuação contra o Universitario", disse o português.

Para este duelo, o treinador perdeu dois meias que costumam ser boas opções de entrada no segundo tempo. São eles o paraguaio Óscar Romero e o uruguaio Diego Hernández, ambos afastados por indisciplina.

Já o Universitario chega embalado, pois, no fim de semana, aplicou goleada por 4 a 1 sobre o rival Sporting Cristal, pelo Campeonato Peruano. O time lidera a competição, com 36 pontos ganhos.

Para este duelo, o Universitario conta com força máxima. Entretanto, o meia Christofer González, que se recuperou há pouco tempo de lesão na coxa direita, deve começar no banco de reservas, por precaução.

FICHA TÉCNICA



UNIVERSITARIO-PER X BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Monumental, em Lima (Peru)



Data: 16 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (Chile)



Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Gabriel Ureta (Chile)



VAR: Christian Ferreyra (Uruguai)

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos; Aldo Corzo, William Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Rodrigo Ureña e Arlen Portocarrero; Edison Flores e Alex Valera



Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Jhon; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Eduardo e Luiz Henrique



Técnico: Artur Jorge