CBF suspende o Brasileirão, e RMP critica: 'Demagogia barata'

No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado criticou a paralisação por duas rodadas do Brasileirão devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Para ele, a suspensão é demagógica e ajuda pouco na reconstrução dos clubes gaúchos. RMP apontou medidas nesse sentido.

'Acho que isso é a popular demagogia': "Eu sou e sempre fui contra a paralisação do Brasileiro e acho que essas duas rodadas não vão ajudar em rigorosamente nada o pessoal que está sofrendo no Sul e que tem que ser ajudado de todas as maneiras possíveis. Seria muito mais inteligente que essas duas rodadas, por exemplo, tivessem 10% da renda de todos os jogos destinados para um fundo que fosse ajudar na reconstrução do CT do Grêmio, na reconstrução do CT do Inter, na reconstrução dos estádios. Enfim, uma série de coisas, acho que isso é a popular demagogia, é para dizer 'nós nos importamos'".

'Essa suposta isonomia é uma balela': "O futebol é a única atividade no país que vai parar por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. É uma tragédia, eu tenho totalmente noção do que é, acho que tem que ter todo tipo de ajuda, mas essa suposta isonomia é uma balela, porque não vai ser essas duas rodadas que vão impedir que Internacional e Grêmio façam depois uma série de jogos seguidos. Seria muito mais inteligente buscar outro tipo de ajuda do que essa demagogia barata".

