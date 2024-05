Grêmio vai treinar no CT do Corinthians e mandar jogos na casa do Coritiba

O Grêmio informou que realizará os treinos da equipe até o dia 26 de maio no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O clube gaúcho escolheu o Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para mandar os próximos dois jogos.

O que aconteceu

Localização e exigências da Conmebol pesaram na escolha pelo Couto Pereira. Em nota oficial, o Grêmio destacou que o estádio do Coritiba é o mais próximo de Porto Alegre que cumpre a maior parte dos critérios da entidade sul-americana, como estar a até 150 km de um aeroporto internacional.

Facilidade de deslocamento até São Paulo e estrutura levaram o Grêmio a escolher CT do Corinthians. O clube informou que a cidade está em uma posição estratégica para receber a maior parte dos atletas. Os gaúchos vão ficar, ao menos, por 10 dias treinando no local.

Os treinos serão retomados na próxima sexta-feira (17). Amanhã (16), a comissão técnica gremista fará uma escala em Florianópolis.

Veja a nota na íntegra

Diante da maior tragédia da história do RS nos vemos obrigados a retomar as atividades relacionadas ao futebol, fato que atinge e penaliza duplamente o Grêmio.

É certo que preferiríamos manter os trabalhos em Porto Alegre, com os atletas em casa, mandando os jogos na Arena e com a força da nossa torcida, ao lado dos gaúchos.

As circunstâncias, contudo, exigem outra solução.

Por isso informamos que as duas próximas partidas do Grêmio como mandante na Copa Libertadores da América serão disputadas no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A decisão considera a exigência da Conmebol por estádios que estejam a até 150 quilômetros de distância de um aeroporto internacional em operação, entre outras obrigações que nesse momento somente estádios de outros estados e mais distantes atendem.

Os treinos da equipe serão realizados até o dia 26 no CT do Corinthians, em SP, local que reúne todas as condições necessárias e oferece uma ampla estrutura. Cabe destacar também que SP está numa posição estratégica para receber nesse momento os atletas, que estão em suas cidades.

Todas as medidas têm como foco obter a melhor condição técnica possível para disputar as partidas da Libertadores e conquistar a classificação para a fase eliminatória, fato que sempre foi a prioridade e vai, entre outras coisas, ajudar o Grêmio na sequência do trabalho de reconstrução das suas estruturas danificadas pela enchente e no auxílio aos colaboradores atingidos diretamente por esse trágico evento climático.

A comissão técnica viaja nesta quinta para Florianópolis e de lá segue para SP, onde encontrará a delegação para recomeçar a preparação na sexta, dia 17.

Por fim, o Grêmio agradece a todos pela ajuda e conclama os torcedores a seguirem apoiando e acreditando nos nossos objetivos para 2024. A situação ficou mais complexa e desafiadora, é verdade, mas vamos prosseguir com a garra e a força que nos trouxeram até aqui na nossa história vitoriosa e de conquistas.