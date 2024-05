Pesquisa: Palmeiras supera São Paulo em ranking de torcidas; Fla lidera

A nova pesquisa "O Maior Raio-X do Torcedor", da Quaest/CNN/Itatiaia, colocou o Palmeiras à frente do São Paulo no ranking de torcidas. Os dois aparecem atrás de Flamengo e Corinthians, que lideram a lista.

Destaques da pesquisa

O alviverde soma 10% de torcedores contra 9% do Tricolor, de acordo com a edição de 2024 do levantamento. No ano passado, os números eram ligeiramente inferiores, mas na mesma ordem: 9% para o Palmeiras e 8% para o São Paulo.

A grande mudança em relação à última pesquisa está no Vasco, que voltou ao top 5. Os cariocas estavam em 7° em 2023 e, agora, surgem logo atrás da dupla paulista — há, no entanto, empate técnico com Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio pela margem de erro.

O Flamengo manteve o topo e ampliou a vantagem sobre o Corinthians. O rubro-negro soma 25% dos torcedores contra 17% do alvinegro — no ano passado, a diferença era de 6%. Os dois, juntos, representam quase metade da preferência nacional.

Os responsáveis pela pesquisa ouviram 6.373 pessoas espalhadas por 278 cidades do país. Dos entrevistados, 714 são crianças de 7 a 15 anos.

A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, e a margem de erro é de 1,4 ponto percentual. O nível de confiabilidade, segundo a Quaest/CNN/Itatiaia, é de 95%.

Veja o ranking de 2024