Palmeiras ganha do Del Valle, garante classificação e tem melhor campanha da Libertadores

O Palmeiras carimbou a vaga nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 1 na noite desta quarta-feira. Richard Ríos e Gustavo Gómez anotaram os gols do Palmeiras em duelo da quinta rodada da competição que aconteceu no Allianz Parque. Lautaro Díaz fez para os visitantes.

Dessa forma, com 13 pontos, o Verdão segue líder do Grupo F e assume também a liderança geral da competição. DO Verdão empata na pontuação com River Plate e Talleres, mas fica à frente pelo saldo. Do outro lado, o Independiente del Valle cai para terceiro lugar, com quatro pontos. O outro jogo da chave, entre San Lorenzo e Liverpool-URU acontece nesta quinta-feira.

Com o Campeonato Brasileiro adiado por duas rodadas, o Palmeiras só volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já pela Libertadores, o Verdão fecha a fase de grupos no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque.

Enquanto isso, o próximo compromisso do Independiente del Valle é neste sábado, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano, no Estádio Banco Guayaquil. O time equatoriano encerra a fase de grupos da Libertadores contra o Liverpool-URU, também às 19 horas, em casa.

O jogo

O Independiente del Valle arriscou pela primeira vez antes do primeiro minuto de jogo. Hoyos chutou de fora da área e Weverton fez a defesa em dois tempos. Aos cinco, o Palmeiras chegou a abrir o placar, com Zé Rafael, de cabeça, após cobrança de falta de Piquerez, mas teve o gol anulado por impedimento. Caicedo teve outra chance para o time equatoriano aos 13, mas o goleiro do Verdão fez nova defesa. A resposta palmeirense veio aos. Estêvão cobrou escanteio a área e Zé Rafael cabeceou com perigo por cima do gol.

O Palmeiras teve boa oportunidade aos 33. Estêvão ficou com a bola na direita, driblou a defesa do Del Valle e chutou a gol, mas carimbou na marcação. Endrick tentou na sobra e também parou na defesa. Na jogada seguinte, o Verdão teve uma falta para cobrar longe da área. Richard Ríos foi para a cobrança e soltou uma bomba para abrir o placar para os mandantes aos 37. Aos 45, o árbitro marcou pênalti para o Palmeiras, Flaco López cabeceou e a bola acertou a mão de Landazuri. Na cobrança, Gustavo Gómez mandou rasteiro e ampliou o marcador.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Weverton apareceu para fazer boa defesa do chute de Díaz. Hoyos ficou com o rebote e balançou a rede. Contudo, o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, Endrick fez boa jogada perto da área e passou para Flaco López, que acabou travado na hora do chute. Aos 13 minutos, Piquerez lançou a bola na área, Gustavo Gómez desviou e balançou a rede. O lance, porém, também foi anulado por impedimento.

Piquerez arriscou de fora da área e assustou o goleiro Villar, mas mandou pelo lado de fora da rede. Aos 18 minutos, o Del Valle diminuiu o prejuízo. Lautaro Díaz levou a melhor sobre Gustavo Gómez, invadiu a área, driblou Zé Rafael e finalizou para marca seu gol. Aos 33, Raphael Veiga cobrou falta, a bola desviou na barreira do time equatoriano e passou próximo do gol de Villar.

Já no acréscimos, Weverton apareceu bem para fazer mais uma defesa e evitar o empate. Na sequência, o Palmeiras respondeu com Rômulo, que assustou a defesa do Del Valle.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de maio de 2024 (quarta-feira)



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)



VAR: Fernando Vejar (CHI)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Caicedo e Landazuri (Independiente del Valle)



Público: 31.672 torcedores



Renda: R$ 3.311.543,57

GOLS



PALMEIRAS: Richard Ríos (aos 37 minutos do 1°T) e Gustavo Gómez (aos 46 minutos do 1°T)



INDEPENDIENTE DEL VALLE: Díaz (aos 18 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Rômulo); Lázaro (Luan), Estêvão (Mayke), Endrick (Raphael Veiga) e Flaco López (Rony).



Técnico: Abel Ferreira

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar; Landazuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Caicedo (Medina); Joao Ortíz, Alcivar e Renato Ibarra (Díaz); Kendry Páez, K. Arroyo (Lerma), Michael Hoyos (Bolaños).



Técnico: Javier Gandolfi