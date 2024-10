Meia do Internacional, Alan Patrick é eleito melhor jogador de setembro do Brasileirão

O meia-atacante Alan Patrick, do Internacional, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de setembro. O camisa 10 do Colorado recebeu o prêmio na última quarta-feira, antes do duelo contra o Flamengo, no Beira-Rio.

Alan Patrick participou de todos os seis jogos do Inter em setembro. Ao todo, o meia anotou quatro gols e duas assistências, tendo participado diretamente em cinco das seis partidas. O único jogo em que não participou de tentos foi contra o Juventude, quando entrou no decorrer da partida.

Craque do mês! ? Alan Patrick foi escolhido o melhor jogador de setembro do @Brasileirao. Parabéns, meu 10 ?? pic.twitter.com/JCgzthD4AS ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 31, 2024

O Inter ostenta uma série de 12 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e quatro empates. Em setembro, o Colorado acumulou cinco triunfos e apenas um empate.

A equipe comandada por Roger Machado ocupa a quinta colocação na tabela do Brasileirão, com 53 pontos conquistados, dois a menos que o Flamengo, quarto colocado. O Rubro-Negro, inclusive, foi o último adversário do Inter. O jogo, atrasado da 17ª rodada, terminou empatado em 1 a 1.

O Internacional volta a campo na próxima terça-feira, contra o Criciúma, pela 32ª rodada da Série A. A bola rola no Beira-Rio a partir das 21h30 (de Brasília).