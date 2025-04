Volkanovski revela que perdeu a visão durante luta com Diego Lopes no UFC 314

Alexander Volkanovski voltou ao posto de campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate no último sábado (12). Mas para isso, o australiano teve que travar uma verdadeira batalha de 25 minutos contra Diego Lopes, na luta principal do UFC 314, em Miami (EUA). Durante o confronto, inclusive, o veterano precisou lidar com uma adversidade para se manter vivo na disputa. Após conquistar novamente o cinturão da categoria, 'The Great', como é conhecido, revelou que perdeu a visão ao longo do combate contra o rival brasileiro.

Em entrevista à 'Fox Sports' logo após o confronto, Volkanovski explicou que a visão do seu olho esquerdo ficou comprometida após ser alvo de um forte golpe desferido por Diego. O instante coincidiu com o melhor momento do brasileiro no confronto. Aos poucos, porém, o campeão viu sua vista dar sinais de melhora, mesmo que longe de suas condições ideais. Experiente, o australiano de 36 anos soube esfriar o duelo até se recuperar totalmente do ferimento.

"Eu perdi completamente a visão do meu olho esquerdo. Foi um bom golpe (do Diego), que eu não consegui ver. Estava tentando recuperar (a visão), mas ela simplesmente desapareceu. Aos poucos foi voltando lentamente, passei a ver alguns borrões, o que me ajudou bastante. Porque não estava vendo nada e pensei: 'M***, isso não é bom'. Mas depois já vendo alguns borrões, melhorei um pouco e consegui compreender um pouco mais a distância e coisas desse tipo", relembrou Volkanovski.

Luta da Noite

O esforço e a superação do veterano valeram a pena. Além de se tornar o primeiro atleta acima de 35 anos a se tornar campeão do UFC nas categorias mais leves (entre 57 kg e 70 kg), Volkanovski ainda voltou para casa de bolso cheio. Isso porque seu confronto com Diego Lopes foi eleito como a 'Luta da Noite' do UFC 314. Desta forma, ambos os competidores embolsaram uma quantia bônus de 50 mil dólares (R$ 293 mil).

