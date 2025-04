Inglês: Brasileiros brilham, Newcastle goleia o United, e entra no G5

O Newcastle goleou o Manchester United, hoje (13), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. No St. James' Park, a equipe do técnico Jason Tindall garantiu a vitória por 4 a 1, com assistência de Joelinton para gol de Bruno Guimarães.

O Newcastle, assim, subiu para a quarta posição e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 54 pontos. Já o Manchester United continua na 14ª colocação, com 39.

Em um jogo atrasado do Campeonato Inglês, o Newcastle enfrenta o Crystal Palace nesta quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), pela 29ª rodada. Na quinta, o Manchester United recebe o Lyon pelo duelo de volta das quartas de final da Liga Europa, às 16h.

O jogo

Em uma primeira etapa agitada, o Newcastle abriu o placar aos 24 minutos. Em uma saída errada do adversário, Isak encontrou Tonali livre para marcar. Aos 37, Garnacho empatou para o Manchester United após receber assistência de Dalot.

Na etapa complementar da partida, logo aos quatro minutos, o Newcastle aproveitou a falha de marcação da defesa e marcou o segundo gol com Harvey Barnes.

Aos 19, Barnes roubou a bola no ataque e ampliou a vantagem. Aos 32 minutos, Joelinton interceptou passe do goleiro Bayindir e assistiu o capitão Bruno Guimarães para decretar a goleada do Newcastle.