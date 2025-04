Técnico do Ceará analisa derrota para o Juventude e ressalta dificuldade do Brasileirão

O Ceará foi visitar o Juventude na tarde deste sábado e saiu derrotado por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé enxergou uma boa atuação do Vozão, que para ele, sofreu os gols em um momento crucial do jogo.

"Acho que fizemos um bom primeiro tempo, em um jogo equilibrado. Conseguimos alguns contra-ataques, algumas transições, outras chances em bolas paradas. No segundo tempo, o Juventude voltou um pouco melhor, quando estivemos melhores no jogo, tivemos duas oportunidades, mas sofremos um gol em um momento crucial da partida", disse o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceara? Sporting Club (@cearasc)

Léo Condé aproveitou a oportunidade para ressaltar a grande dificuldade do Campeonato Brasileiro e disse que, com apoio de seu torcedor, espera uma vitória na próxima rodada.

"O campeonato é difícil, é sempre complicado jogar com o Juventude no Jaconi e nos cabe a mobilização e o pensamento no jogo contra o Vasco para a gente chegar forte e buscar uma vitória diante do nosso torcedor", falou Condé.

Com a derrota, o Ceará permanece com quatro pontos após três rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vozão é nesta terça-feira, quando recebe o Vasco, às 21h30 (de Brasília).