Técnico do Botafogo, Renato Paiva sai em defesa de Patrick de Paula

A má atuação do Botafogo na derrota para o RB Bragantino gerou uma série de questionamentos para o técnico Renato Paiva. Alguns jogadores passaram a ser criticados pelo desempenho ruim dos últimos jogos. O principal alvo da torcida foi o volante Patrick de Paula. O jogador vem alternando seu desempenho neste momento da temporada, mas foi defendido pelo treinador alvinegro.

"A questão do Patrick de Paula faz parte do projeto para recuperar um bom jogador que temos no elenco. Ele é um jogador que quer isso. Estamos aqui para ajudar. É um jogador que vem treinando muito bem. Além disso, tem feito jogos interessantes. Tem merecido sua titularidade", disse o técnico na entrevista coletiva após a partida.

Patrick de Paula iniciou a temporada com a equipe alternativa na disputa do Campeonato Carioca. O volante teve boas atuações e ganhou o apoio do técnico Renato Paiva desde sua chegada. O jogador foi um dos destaques na vitória do meio de semana sobre o Carabobo-VEN ao marcar o primeiro gol da equipe carioca.

Agora, o Botafogo passa a focar no duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.