Transmissão ao vivo de Remo x América-MG pela Série B: veja onde assistir

Remo e América-MG entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Remo busca a primeira vitória na competição. A Leão Azul visitou a Ferroviária e empatou em 1 a 1 na estreia.

Do outro lado, o América-MG quer a segunda vitória consecutiva. O Coelho estreou com vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-SP.

Remo x América-MG -- Série B do Brasileiro