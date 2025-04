Real Madrid bate Alavés, volta a vencer após 3 jogos e respira no Espanhol

O Real Madrid venceu o Alavés por 1 a 0, neste domingo (13), em partida realizada no Estádio Mendizorrotza válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Camavinga marcou o gol do clube merengue, que teve de lidar com a expulsão direta de Mbappé ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe permanece na segunda colocação com 66 pontos, atrás apenas do líder Barcelona.

O clube espanhol vinha de uma sequência de três jogos sem vencer, o que colocou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti em questionamento na última semana, especialmente após a derrota por 3 a 0 diante do Arsenal pelo primeiro jogo das quartas de final de Champions League. Em entrevista coletiva neste sábado (12), o treinador italiano considerou a partida contra o Alavés importante para se preparar para o jogo contra os ingleses.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (16) para tentar reverter o placar no duelo de volta contra o Gunners, pelas quartas de final da Champions, no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília). O time de Ancelotti precisa de pelo menos três gols de diferença para tentar levar a decisão para a prorrogação e buscar a classificação para as semis da competição continental. Pelo Campeonato Espanhol, os merengues enfrentarão o Athletic Bilbao no próximo domingo (20), em casa.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Real Madrid enfrentou dificuldades na saída de bola nos minutos iniciais, pressionado pela marcação alta do Alavés. No entanto, a partir dos 16 minutos, os merengues conseguiram retomar o controle da posse e passaram a pressionar o adversário, acumulando escanteios e apostando em ligações diretas para quebrar as linhas de defesa. O Real chegou a fazer dois gols, mas um foi anulado por falta de Rudiger no goleiro adversário. Camavinga, pouco tempo depois, marcou para os merengues e abriu o placar. No entanto, Mbappé pisou de forma violenta na canela de Blanco e foi expulso direto. Apesar disso, a partida seguiu equilibrada, com o Alavés se defendendo com eficiência e aproveitando espaços para criar boas oportunidades no ataque, desafiando a defesa do Real em alguns momentos.

Nos últimos 45 minutos, o Alavés não soube aproveitar a vantagem numérica, que não durou muito tempo. A equipe azul e branca teve mais posse de bola, mas foi pouco efetiva. Na metade da segunda etapa, Ancelotti tirou Rodrygo para colocar Vini Jr, que logo nos primeiros minutos em campo conseguiu construir uma bela jogada. O brasileiro foi parado por uma entrada violenta do adversário Manu Sanchez, que foi expulso por decisão com auxílio do VAR. Nos minutos finais, o Alavés tentou o empate, pressionando o Real Madrid, mas encontrou dificuldades no ataque.

Lances de destaque

Alavés começa com pressão. O time de Eduardo Coudet inicia a partida com posse de bola. Logo aos dois minutos Kike Garcia pressiona, rouba a bola e ganha escanteio depois de chutar em cima de Rüdiger. O Real Madrid apresenta muita dificuldade com a saída de bola.

Perigo do Real. Em ligação direta, Rüdiger lança para Guler na cara do gol. O atacante tira do goleiro, mas a zaga adversária desvia a bola do gol.

O primeiro anulado. Rodrygo faz fila, driblas os adversários, mas o goleiro Owono joga para escanteio. Na cobrança, Asencio manda para o gol e o defensor adversário toca na bola para o fundo da rede e marca contra. O VAR, no entanto, aponta falta de Rudiger no goleiro do Alavés e anula o gol.

1 a 0. Camavinga recebe de Valverde na entrada da área, puxa para a esquerda e bate no canto do goleiro Owono, abrindo o placar.

Expulsão de Mbappé. O atacante do Real faz entrada violenta na canela de Blanco. O juiz, inicialmente, deu cartão amarelo, mas o VAR indicou o cartão vermelho direto.

Vini Jr acelera ataque e leva perigo. O atacante brasileiro constrói bela jogada pela direita, mas é parado por Manu Sanchez com uma entrada dura. O VAR chama o árbitro e o lateral-esquerdo do Alavés é expulso.

Ficha técnica

Alavés 0 X 1 Real Madrid

Campeonato espanhol - 31ª rodada

Data e horário: 13 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Estádio Mendizorrotza, Vitoria, Espanha.

Arbitragem: César Soto Grado.

VAR: Jésus Gil Manzano.

Cartões amarelos: Jordán (ALA), Carlos Martín (ALA), Camavinga (RMA), Lucas Vásquez (RMA), Courtois (RMA), Vini Jr. (RMA).

Cartões vermelhos: Mbappé (RMA), Manu Sanchez (ALA).

Gols: Camavinga (33'/1ºT).

Alavés: Owono, Tenaglia, Abqar, Manu Sánchez, Blanco, Carlos Vicente, Jordán, Carlos Vicente, Carlos Martín (Toni Martinez), Aleña, Kike Garcia. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García (Brahim), Valverde (Ceballos), Tchouaméni, Camavinga, Arda Guler (Bellingham), Mbappé, Rodrygo (Vini Jr). Técnico: Carlo Ancelotti.