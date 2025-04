Onde vai passar Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão 2025? Como assistir ao vivo

Grêmio e Flamengo medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (para todo o país —exceto São Paulo e Minas Gerais) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Grêmio perdeu para o Ceará na última rodada do nacional. No meio de semana, o Tricolor conseguiu vencer o Atlético Grau por 2 a 0, pela Sul-Americana.

O Flamengo superou o Vitória no último compromisso pela competição. No meio de semana, no entanto, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores.

Grêmio x Flamengo -- Brasileirão 2025