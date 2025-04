Mbappé é expulso, mas Real Madrid vence Alavés e continua na cola do Barcelona no Espanhol

Na caça ao líder Barcelona, o Real Madrid superou a expulsão de Mbappé no primeiro tempo para vencer o Alavés por 1 a 0, neste domingo, no Mendizorrotza, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A diferença para a liderança se mantém em quatro pontos.

O Real tem 66 pontos e continua ameaçando o Barcelona, que soma 70. O Alavés, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 30. O brasileiro Vinícius Júnior foi preservado da partida e entrou apenas no segundo tempo.

Apesar de lutar contra o rebaixamento, o Alavés começou o jogo com postura ousada diante do Real Madrid. Em casa, pressionou desde os primeiros minutos, dificultando a saída de bola e congestionando o meio-campo. A estratégia funcionou nos instantes iniciais, e os donos da casa quase abriram o placar em jogadas de bola parada.

Aos 18 minutos, os visitantes até balançaram as redes, mas o gol foi anulado. Em cobrança de escanteio, Owono foi derrubado por Rüdiger dentro da área antes de Asensio cabecear para o gol. O árbitro assinalou a falta imediatamente, anulando o lance.

Mesmo sob pressão, o Real Madrid conseguiu encontrar espaços. Aos 32, Arda Güler tabelou com Valverde e tocou para Camavinga na entrada da área. O francês puxou para a perna esquerda e bateu colocado, no canto de Owono, para abrir o placar.

Mas a vantagem merengue ficou ameaçada pouco depois. Aos 37, Mbappé acertou a canela de Blanco em uma dividida forte e foi expulso de forma direta. O VAR revisou o lance, mas a decisão foi mantida. Mesmo com um a menos, o Real conseguiu manter o controle até o intervalo, levando a vantagem para o vestiário.

No segundo tempo, o Real começou a sentir o desgaste físico e recuou. O Alavés cresceu no jogo e passou a criar boas oportunidades, principalmente pelo lado direito. Em uma das melhores oportunidades, Jordán cruzou na área e Kike García ganhou da marcação no alto, cabeceando firme para a defesa segura de Courtois.

A situação ficou mais confortável para o time de Ancelotti aos 24, quando Manu Sánchez acertou Vinicius Junior em uma entrada dura e também foi expulso. Com dez jogadores para cada lado, o Real reassumiu o controle do jogo, administrou a posse e garantiu a vitória por 1 a 0 fora de casa.

Ainda neste sábado, o Osasuna recebeu o Girona e venceu por 2 a 1, em partida equilibrada no Reyno de Navarra. O time da casa soube aproveitar melhor as chances e contou com o apoio da torcida para segurar a pressão nos minutos finais. Com o resultado, a equipe de Pamplona ganhou uma posição na tabela.

O Osasuna chegou aos 38 pontos e agora ocupa o 12º lugar no Campeonato Espanhol. Já o Girona segue em situação delicada, estacionado nos 34, na 16ª colocação, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento.