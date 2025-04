Piquerez vive sequência artilheira e se iguala a Cafu em lista de laterais com mais gols no Palmeiras

Piquerez abriu os caminhos para a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, neste sábado. O lateral uruguaio fez o primeiro gol do jogo que terminou com o placar de 2 a 0 e chegou a seu terceiro gol em quatro jogos. Com isso, igualou-se a Cafu na quinta posição entre os laterais com mais gols pelo Verdão, com 16 bolas na rede cada um.

Emiliano Martínez marcou o segundo gol do jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu na Arena Barueri. O Alviverde teve até chance de construir um placar mais elástico, mas viu Facundo Torres e Felipe Anderson meterem bolas na trade, além de Vitor Roque ter seu tento anulado pelo segundo jogo seguido.

Desde que retornou de lesão no joelho, Piquerez tem sido um dos principais nomes do Palmeiras. O lateral tem somado boas atuações e engatou seu sétimo jogo consecutivo. Além disso, tem tido grande responsabilidade em cobranças de pênaltis.

É O PIQUE! ?? A 16ª bola na rede com o manto, igualando Cafu na 5ª posição entre os laterais mais goleadores da nossa história! pic.twitter.com/fLVwOZ92J8 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2025

Depois de Raphael Veiga, batedor oficial, perder o penal decisivo na final do Campeonato Paulista, Piquerez chamou a responsabilidade e assumiu o posto, por enquanto. Veiga, inclusive, está sendo um desfalques do Verdão pois se recupera de uma luxação no ombro esquerdo, sofrida no duelo contra o Cerro Porteño, na última semana.

O Verdão teve dois pênaltis marcados, nas vitórias contra Sporting Cristal (3 a 2), na estreia da Libertadores, e contra o Sport (2 a 1), pela segunda rodada do Brasileiro. Em ambas as ocasiões, que aconteceram em sequência, Piquerez converteu as penalidades. Assim, dos últimos quatro jogos, só passou em branco contra o Cerro Porteño.

Piquerez ficou longe dos gramados por seis meses para se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo. O lateral voltou a ficar à disposição no final de janeiro. Desde então, soma 18 jogos, três gols e duas assistências. Além disso, também ganhou novo voto de Marcelo Bielsa e voltou a ser convocado para a seleção do Uruguai.