Cabeças de galinha, pipa e mais: árbitro relata objetos atirados em Palmeiras x Corinthians

O árbitro Rafael Rodrigo Klein relatou na súmula de Palmeiras x Corinthians alguns objetos e itens curiosos que chegaram ao gramado da Arena Barueri ao longo do jogo deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Com os ânimos exaltados devido à derrota recente na final do Campeonato Paulista, além da já tradicional rivalidade entre as duas equipes, a torcida palmeirense fez questão de transformar a Arena Barueri em um ambiente hostil para o Corinthians e fez questão de devolver na mesma moeda a provocação do Derby de novembro de 2024.

No fim do ano passado, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, e a torcida do Timão atirou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena.

Neste sábado, no segundo tempo, duas cabeças de galinha foram arremessadas no gramado da Arena Barueri, como foi relatado na súmula pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

O juiz do Derby deste final de semana também documentou a queda de uma pipa que veio de fora do estádio, além de um copo e de um chinelo arremessados pela torcida palmeirense.

Dentro de campo, o Palmeiras se redimiu pela derrota na final do Campeonato Paulista com um amplo domínio sobre o Corinthians. O time de Abel Ferreira venceu por 2 a 0, mas poderia ter saído de campo com uma goleada no placar.