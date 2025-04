Liverpool vence o West Ham em Anfield e pode conquistar a Premier League na próxima rodada

O Liverpool está próximo de conquistar mais uma Premier League. Na manhã deste domingo, a equipe venceu o West Ham por 2 a 1, em Anfield, pela 32ª rodada da competição. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo atacante colombiano Luis Díaz e o zagueiro Van Dijk, enquanto Robertson fez contra para o West Ham.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 76 pontos em 32 jogos, tendo 13 pontos de vantagem na liderança da competição. Caso a equipe de Salah vença na próxima rodada e o Arsenal perca seu jogo, os Reds conquistarão a Premier League. O West Ham é o 17º colocado, com 35 pontos em 32 partidas.

O próximo compromisso do Liverpool é no dia 20 de abril, domingo, quando os Reds visitarão o Leicester, às 12h30 (de Brasília). Por sua vez, o West Ham jogará um dia antes contra o Southampton, fora de casa, às 11h.

O Jogo

O Liverpool começou a partida no ataque. Com 17 minutos, os Reds chegaram duas vezes com perigo, com Mohamed Salah e Luís Díaz.

O gol dos mandantes saiu aos 18. Após bela jogada pela direita, Mohamed Salah deixou Luís Díaz na cara do gol e o colombiano apenas empurrou para as redes.

A segunda etapa começou a todo o vapor para o Liverpool. Logo aos dois minutos, MacAllister cobrou bela falta e a bola explodiu no travessão.

Aos 21, Lucas Paquetá achou grande passe para Bowen, que finalizou e o brasileiro Alisson fez defesa importante.

Depois de muita pressão, o West Ham empatou aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Wan-Bissaka, Van Dijk e Robertson se atrapalharam e o lateral fez contra.

Porém, Van Dijk foi de heroi a vilão em três minutos. Em cobrança de escanteio, o zagueiro holandês subiu mais alto que a zaga e recolocou o Liverpool na frente.