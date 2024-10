'Elefante branco', ingresso a R$ 10? Colunistas debatem reforma no Morumbis

Aumentar a capacidade do Morumbis para 85 mil pessoas não ajudaria o clube, opinaram os comentaristas Arnaldo Ribeiro, Ilsinho e Renan Teixeira na Live do clube, nesta quinta (31).

Arnaldo Ribeiro: Estádio só encheria com ingresso a R$ 10

Se for ingresso a R$ 10, eu fecho 80 ou 85 mil lugares. Aí tem possibilidade de encher o estádio além de uma final de Libertadores. A grande sacada do Morumbi atual é o maior preenchimento dele. [...] Muito por conta dos preços mais acessíveis e da chegada do metrô.

Arnaldo Ribeiro

Ilsinho: Estádio gigantesco seria elefante branco

A gente não vai colocar 70 mil todo jogo, que já seria 15 mil a menos que a capacidade total. Tem outras prioridades. [...] Acústica, conforto, entrega... Acho que dá para fazer um estádio mais moderno, como na mesma pegada do que é o Morumbi. A média de público e o tamanho é bom. [...] Um estádio gigantesco, no final das contas, seria um elefante branco.

Ilsinho

Renan: Não vejo necessidade nenhuma

Não sei como seria uma reforma para ajustar a acústica. O Morumbi é todo aberto, diferente das novas arenas. Muitas vezes, o estádio do Palmeiras com 20 mil pessoas faz mais barulho que o Morumbi com 40 mil. Então, imagina com 80 mil? Não vejo necessidade nenhuma

Renan Teixeira

