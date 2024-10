Sky+ transmite final da Copa do Brasil, Brasileirão e GP de São Paulo na 1ª semana de novembro

A primeira semana de novembro contará com diversos eventos esportivos que estarão disponíveis na Sky+. A plataforma de TV e Streaming irá transmitir desde o jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, até o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

A primeira partida da grande final da Copa do Brasil está marcada para este domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo será transmitido pelos canais Globo, Sportv e Premiere (este último com contratação via SKY+). O GP de São Paulo ocorrerá no mesmo dia, às 14h, com transmissão da Band.

A Sky+ também irá transmitir jogos do das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, pelo Premiere, e a Liga dos Campeões, pela TNT.

Entre os principais jogos da elite do futebol brasileiro, estão o Derby Paulista e o clássico entre Botafogo e Vasco. Corinthians e Palmeiras se enfrentarão na segunda-feira, às 20h, enquanto os rivais cariocas irão duelar na terça, às 19h.

Já na Série B, o Santos entrará em campo neste sábado em busca de mais três pontos na luta pelo acesso à Primeira Divisão. O Peixe vai encarar o Vila Nova, às 16h30, na Vila Belmiro.

O principal embate na Liga dos Campeões colocará frente a frente os maiores vencedores do torneio. Real Madrid e Milan se enfrentarão na terça-feira, às 17h, no Santiago Bernabéu.