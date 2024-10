Hernan: SPFC mira no River e planeja novo Morumbis para até 85 mil pessoas

O São Paulo planeja ter até 85 mil lugares no novo Morumbis, informou o colunista André Hernan no De Primeira. O projeto faz parte da preparação para o centenário do clube.

Segundo Hernan, a inspiração do projeto é o novo estádio do River Plate, o Más Monumental. O plano é retirar a pista de atletismo do Morumbis e aproximar a torcida do gramado.

A ideia é essa, o São Paulo vai apresentar esse projeto no ano de 2025. A ideia é você ter mais lugares, não ter a pista de atletismo e mais lugares.

Eles falam de 80 a 85 mil lugares. É no ano que vem só que a gente vai ter esse projeto, junto com a WTorre.

André Hernan

A capacidade do Morumbis hoje é de pouco mais de 66 mil torcedores — terceira maior do futebol brasileiro. Com o público projetado após a reforma, o estádio passaria a ser o maior do Brasil.

Corinthians: Memphis sente cansaço e é dúvida contra o Racing, diz Samir

Memphis Depay está cansado e pode começar no banco contra o Racing, hoje (31), às 21h30, na semifinal da Sul-Americana, informou o colunista Samir Carvalho.

O mistério é total na escalação do Corinthians, mas o Memphis tem sentido bastante cansaço. Ele nunca teve uma pegada dessa de jogos.

Contra o Cuiabá, por exemplo, parecia até um Memphis meio desanimado, não comemorando muito o gol, mas ele sentiu muito os 30ºC lá em Cuiabá, de noite, na hora do jogo.

Samir Carvalho

