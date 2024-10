Conmebol vai cuspir marimbondos com mais uma final brasileira, diz RMP

A possibilidade de uma final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro na Sul-Americana deve irritar os dirigentes da Conmebol, avaliou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo, nesta quinta (31).

Corinthians e Racing empataram em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana e se enfrentam nesta quinta (31), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, para definir a vaga na decisão.

O Racing é um adversário duro, mas não é impossível de o Corinthians passar. Agora, imagina nos corredores da Conmebol duas finais brasileiras: uma na Libertadores e outra na Sul-Americana? Os caras devem estar cuspindo marimbondos

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.