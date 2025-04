Paulinho estreia pelo Palmeiras e revela: 'Desde fevereiro perturbava'

Após quase cinco meses, Paulinho, enfim, voltou aos gramados e fez sua estreia pelo Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, hoje à noite, na Arena Barueri (SP), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Paulinho entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Estêvão. O Alviverde já havia feito os dois gols sobre o rival.

Valeu o sacrifício, o esforço, foi um desafio muito grande. Joguei quase que oito meses machucado no ano passado, com a perna fraturada. Estava insuportável. Disputamos muitas coisas ano passado. Foi difícil operar, chegar em um novo clube tendo que recuperar ainda, um pouco atrasado, mas agradeço ao estafe do Palmeiras, fisioterapia, médicos... Todos tiveram muita paciência comigo. Desde fevereiro eu perturbava para voltar, mas sabia do ritmo, da cautela. Me passaram confiança no dia a dia, na fisioterapia. Vitória muito importante, fico feliz por voltar, me sentir bem, com a confiança de volta. Vamos por mais

Paulinho, ao Premiere

O atacante teve uma boa participação e quase fez um gol. Aos 37, Weverton deu um chutão para frente, Flaco López fez o pivô e escorou para o jogador, que dominou, ajeitou e chutou rasteiro de fora da área. A bola passou com perigo pela trave corintiana. Antes, já havia dado um chute que Matheus Donelli defendeu.

Foi por pouco [o gol]. Vim para ajudar sempre, fazer gol, dar assistência, pontuar e, principalmente, ganhar títulos

Paulinho, ao Premiere

A última partida de Paulinho havia sido dia 30 de novembro de 2024, quando ainda estava no Atlético-MG. O jogador tinha uma fratura na perna direita e precisou passar por cirurgia.