Acerto de contas! Jean Silva dá show e finaliza Bryce Mitchell no UFC 314

Com um enredo bastante inusitado e envolvendo temas polêmicos que fogem ao mundo dos esportes de combate, a luta entre Jean Silva e Bryce Mitchell se tornou possivelmente a mais aguardada do UFC 314 deste sábado (12). Dentro do octógono, o brasileiro fez jus à expectativa e deu um verdadeiro show. Bem ao seu estilo, 'Lord' não deu brechas para o rival americano e liquidou a fatura com uma finalização no segundo round.

A disputa marcou a quinta vitória do atleta da 'Fighting Nerds' em cinco lutas dentro do UFC - todas pela via rápida. Com o mais recente resultado positivo, Jean tende a ganhar uma posição no ranking dos pesos-penas (66 kg), visto que seu rival é o 13º colocado. Após ter o braço erguido, 'Lord' lamentou as declarações de Mitchell pré-luta, que chegou a defender a figura de Adolf Hitler.

"Miami, amo vocês! Sou o próximo campeão. Achei que era só parte do show tudo que ele vinha falando, mas infelizmente não era. Isso me preocupa, porque ele deve estar mal, com um estado de espírito mal. Peço para que todos rezem pela vida de Bryce Mitchell", declarou 'Lord', ainda no octógono, após vencer o americano.

A luta

Mitchell iniciou o duelo caminhando para frente e Jean apontou para a própria perna, tentando induzir o rival a buscar a queda. Em seguida, o brasileiro tentou um chute giratório, mas que passou no vazio. No centro do cage, os atletas trocaram chutes na linha de cintura. Com sequências de jab e direto, 'Lord' passou a oferecer perigo. Por sua vez, Bryce minou as pernas de Silva. Wrestler, o americano buscou a queda - devidamente defendida por Jean. Na segunda tentativa, Mitchell conseguiu levar a luta para o solo, mas por pouco não foi finalizado por 'Lord' via guilhotina.

Jean iniciou o segundo round com tudo, aplicando um 'knockdown' em Mitchell, fazendo o público vir ao delírio. Experiente, o americano grampeou Lord contra a grade para se recuperar. Bem à vontade, Silva abriu seu arsenal de golpes, com direito a cotoveladas giratórias. Desesperado, Bryce mergulhou nas pernas do brasileiro, que, atento, laçou seu pescoço com um triângulo de mão e fez o adversário dar os 'três tapinhas' em sinal de desistência.

Confira os resultados do UFC 314 até então:

Jean Silva venceu Bryce Mitchell por finalização no segundo round

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov por nocaute no primeiro round

Dan Ige venceu Sean Woodson por nocaute técnico no terceiro round

Virna Jandiroba venceu Yan Xiaonan por decisão unânime

Chase Hooper venceu Jim Miller por decisão unânime

Julian Erosa venceu Darren Elkins por nocaute técnico no primeiro round

Michal Oleksiejczuk venceu Sedriques Dumas por nocaute técnico no primeiro round

Su Mudaerji venceu Mitch Raposo por decisão dividida

Marco Túlio venceu Tresean Gore por nocaute técnico no segundo round

Nora Cornolle venceu Hailey Cowan por finalização no segundo round

